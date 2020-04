Przychody Auto Partner spadły o 3,35% r: r do 119,36 mln zł w marcu



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 119,36 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza spadek o 3,35% r/r, podała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-marzec 2020 r. grupa Auto Partner odnotowała 13,53% wzrostu sprzedaży do 370,86 mln zł, podano w komunikacie.

Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 119,2 mln zł wobec 123,69 mln zł rok wcześniej, a przychody spółek zależnych 27,5 mln zł w porównaniu do 21 mln zł w marcu 2019 r., podano także.

"Na szacowaną wielkość przychodów ze sprzedaży za marzec 2020 r. oraz ich spadek w porównaniu do marca 2019 r. bezpośredni wpływ ma aktualna sytuacja związana ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19, którą spółka opisała w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży spółki i jej grupy będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku, który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 19 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)