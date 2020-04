"Od 1 do 6 kwietnia 2020 r. złożono 210 119 wniosków o pomoc z #TarczaAntykryzysowa, w tym: 168 388 o zwolnienie ze składek,

37 442 o +postojowe+ dla samozatrudnionych, 1 914 o +postojowe+ dla zleceniobiorców" - czytamy w popołudniowym wpisie na Twitterze resortu rozwoju.

Dodano, że 2 tys. 375 wniosków dotyczyło ulgi o odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.(PAP)

autor: Magdalena Jarco