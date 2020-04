Włochy: Epidemia: nie żyje 94 lekarzy, 26 pielęgniarzy i pielęgniarek

Źródło: PAP

Do 94 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowano we wtorek. Od początku kryzysu epidemiologicznego odnotowano też śmierć 26 osób z personelu pielęgniarskiego.