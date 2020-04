Oponeo.pl miało wstępnie 68,98 mln zł przychodów w marcu, spadek o 8% r: r



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w marcu 2020 roku wyniosła 68,98 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała spółka.

"Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę w marcu 2020 roku wynosi 68 981 tys. zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (75 208 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Narastająco przychody za 3 miesiące br. spadły o 0,3% r/r do 155,68 mln zł, podano także.

"Na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2020 roku wpłynęło przesunięcie sezonu wymiany opon wynikające z warunków pogodowych (znacząco niższe temperatury w marcu 2020 roku w porównaniu z marcem 2019 roku) oraz spadek zamówień w Polsce i w krajach europejskich (w szczególności we Włoszech, Francji i Hiszpanii), w których ogłoszony został stan epidemii w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19" - czytamy dalej.

Z uwagi na brak możliwości oszacowania czasu trwania obecnej sytuacji oraz dalszego jej rozwoju, a także z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych, nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących wpływu obecnej sytuacji na przychody finansowe spółki w kolejnych miesiącach, podsumowano.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)