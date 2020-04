Bezpłatny portal #aktywnieswiadomi umożliwia stałą komunikację między pracodawcami i pracownikami, ale jest to również projekt dla całych rodzin, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której dom i praca współistnieją w jednej przestrzeni. Użytkownicy mają też dostęp do treningów fitness, zdrowej kuchni sygnowanej nazwiskiem Ani Starmach i rozrywki, także dla najmłodszych. Co więcej, każda aktywność użytkowników jest premiowana. Zebrane punkty można wymieniać m.in. na atrakcyjne rabaty w wybranych sklepach.

Potrzeba przynależności

Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z i pomiędzy pracownikami. Z tak dużym zagrożeniem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz turbulencjami, także w gospodarce, wszyscy stykamy się po raz pierwszy w życiu. Czwarty tydzień pracy z domu wzmaga poczucie izolacji i lęk o to, co czeka nas po powrocie do względnej normalności. Niepewność podsycają medialne doniesienia ze wszystkich stron świata.

– Nie wszyscy odnajdują się w trybie home office, u wielu osób pojawia się poczucie odizolowania i strach, także o to, jak w sytuacji kryzysu gospodarczego, z którym niewątpliwie już dziś mamy do czynienia, poradzi sobie nasza firma. Jesteśmy częścią zespołu i w tym trudnym czasie potrzebujemy wsparcia tak przełożonego, jak i kolegów. Tworząc portal #aktywnieswiadomi użyliśmy mechanizmów, które pozwalają utrzymać zespołowość i realny kontakt między pracownikami a pracodawcą, a także w samym zespole – tłumaczy Paweł Kornosz, prezes YesIndeed.

Jak podkreślają psychologowie, pracownicy w czasie pandemii koronawirusa potrzebują od pracodawców przede wszystkim wsparcia. Codzienna rutyna wychodzenia do biura i spotykania się z kolegami z pracy została zachwiana. Dziś wielu z nas czeka na słowa, które świadczą o trosce i dbałości o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Przymusowa kwarantanna to duże obciążenie psychiczne. Brakuje nam rozmowy i porady, poczucia, że jesteśmy częścią pewnej całości.

– Potrzebujemy dziś wspólnoty, nawet jeśli – w tych wyjątkowych czasach – jest to jedynie wspólnota wirtualna. To ważne, byśmy się zrzeszali, byli obecni w tej samej przestrzeni, dzielili się doświadczeniami, spostrzeżeniami czy wątpliwościami. Niezwykle istotna jest też troska, wzajemna dbałość o siebie. Z jednej strony mamy poczucie izolacji, a z drugiej możliwość korzystania z przestrzeni online, w której możemy być razem – mówi Marta Szydłowska-Pierzak, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Wirtualny świat, realny wpływ

Co ważne, pracownicy postrzegający swoje miejsce pracy jako wspierające, są bardziej przychylni wobec swoich organizacji i skłonni inwestować większy wysiłek w wykonywane zadania.

– Brakuje nam dziś wyjścia do biura, kontaktu wzrokowego. Tego nie da się zastąpić, ale można się dostosować. Człowiek ma niesamowite zdolności adaptacyjne. Potrafimy elastycznie podchodzić do danej sytuacji. Warto dziś pomyśleć, co mogę zrobić, by w miarę normalnie funkcjonować. Świat wirtualny daje nam dziś przestrzeń, coś na co możemy mieć wpływ – zapewnia Marta Szydłowska-Pierzak.

Na platformie #aktywnieswiadomi pracodawcy mogą komunikować się z pracownikami, a także ich edukować np. poprzez udział w quizie na temat zasad BHP, wiedzy na temat produktu czy usługi firmy. Z kolei pracownicy mogą się wymieniać informacjami, tworzyć kluby dyskusyjne, grać wspólnie np. w scrabble, prezentować potrawy, które udało im się przygotować na podstawie przepisów Ani Starmach, oceniać i komentować. Każda aktywność związana z życiem firmy, ale też sportowa czy edukacyjna jest premiowana. Zebrane punkty użytkownicy mogą wymieniać np. na rabaty lub e-vouchery na produkty i do wybranych sklepów m.in. Purella Superfoods, BeRaw, tagomago.pl, Norauto, Virtualo, mubi.pl czy Zalando, 4F i Apart.

Koło ratunkowe dla małych firm

Kolejna ważna rzecz to wspieranie mniejszych, często działających lokalnie, przedsiębiorców, którzy w czasie pandemii praktycznie stracili rynek zbytu i dziś mają trudności z utrzymaniem swojego biznesu. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by zaistnieć na #aktywnieswiadomi jest zaoferowanie rabatu na swoje produkty i usługi, z których mogą skorzystać użytkownicy platformy.

– Zaprosiliśmy do projektu mniejszych dostawców z Polski, niewielkie sklepy, które mają obecnie kłopot ze sprzedażą swoich produktów czy usług. Czekamy na kolejnych przedsiębiorców, którzy potrzebują rynku zbytu. Łączymy ich z pracownikami i pracodawcami, dziś to już kilkanaście tysięcy osób – zwraca uwagę Paweł Kornosz.

Do projektu pomysłodawcy zaprosili także kluby fitness, które od kilku tygodni świecą pustkami. Na platformie jest cała sekcja poświęcona treningom offline i online, w tym live streams – dzięki zaproszeniu do projektu start-upu Gymsteer. Pojedyncze zajęcia w dowolnym klubie w Polsce to koszt zaledwie kilku złotych. Specjalny program Home Fitness, czyli krótkie treningi na wybrane partie mięśni oraz treningi cardio, prowadzi znany duet Karolina Polis i Piotr Karwat.

Platforma dostarcza też pomysłów rodzicom, którzy zmuszeni są godzić obowiązki służbowe z opieką nad dziećmi. W specjalnej sekcji poświęconej najmłodszym znajdują się wirtualne spacery po miejscach na całym świecie, linki do spektakli teatralnych, gry online i całe mnóstwo pomysłów na zabawy w domu i ogrodzie.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest YesIndeed, właściciel platformy benefitowej WannaBuy. Do udziału w projekcie firma zaprosiła partnerów: spółkę Purella, producenta marek Purella Superfoods i BeRaw oraz Gymsteer, operatora fitness na zasadach PayPerEntry.