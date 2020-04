PGNiG przekazało ponad 2,1 mln zł Szpitalowi MSWiA w Warszawie



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekazało ponad 2,1 mln zł Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w walce z epidemią koronawirusa, w ramach pomocy organizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, podała spółka.

"W PGNiG jesteśmy świadomi, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie w takim momencie, w jakim się obecnie znajdujemy. Wiemy też, jak ogromne wyzwania stoją przed placówkami medycznymi, które są na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Środki, które przekazujemy, to wyraz naszego wsparcia dla Polaków, ale też wdzięczności dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał ponad 2,1 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane zakup sprzętu potrzebnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów. Pomoc została przekazana za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Do tej pory PGNiG przeznaczyło ponad 4 mln zł na pomoc dla szpitali w zwalczaniu koronawirusa . Dodatkowe 1,5 mln zł trafiło do placówek służby zdrowia w miejscowościach, gdzie funkcjonują oddziały spółki - w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, a także do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Do wybranych szpitali grupa przekazała również pomoc rzeczową w postaci respiratorów o wartości ok. 1 mln zł. Łączna, dotychczasowa kwota wsparcia dla służby zdrowia wynosi ponad 6,5 mln zł, podano także.

"PGNiG oferuje także aktywne wsparcie dla innych strategicznych instytucji, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Kilkudziesięciu pracowników spółki PGNiG Obrót Detaliczny wspiera tamtejszą infolinię i pomaga tysiącom Polaków, udzielając im porad. W ostatnim czasie PGNiG razem z Polskim Związkiem Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomiły także wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji na temat koronawirusa. Działa ona przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić stały dostęp do wsparcia i pomocy" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)