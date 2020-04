Ovid Works liczy na debiut na NewConnect jeszcze w I połowie 2020 r.



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Ovid Works złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w I półroczu br., poinformował prezes Jacek Dębowski.

"Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW to nasz ostatni krok na drodze do debiutu na rynku NewConnect. Stanowi to dla nas zwieńczenie ciężkiej pracy i starań włożonych w rozwój studia w ostatnich latach. Liczymy, że giełda dopuści nasze akcje do obrotu jeszcze w I półroczu br." - powiedział Dębowski, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo Ovid Works, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zaprezentuje swój flagowy tytuł "Metamorphosis", prowadząc równocześnie prace nad "Falling Star" oraz grą multiplayer realizowaną wspólnie z Awaken Realms.

"Premierę 'Metamorphosis' zamierzamy przeprowadzić w tegoroczne wakacje, o dokładnej dacie będziemy informować w ciągu najbliższych tygodni. Równolegle prowadzimy pracę nad 'Falling Star' (sequel Interkosmosu) oraz grą mutiplayer, inspirowaną planszówką 'Nemesis', którą tworzymy wspólnie ze słynnym wrocławskim Awaken Realms. Współtworzenie gry multiplayer to dla nas strategiczna decyzja, gdyż dotychczasowe portfolio gier premium, których monetyzacja jest jednorazowa wzbogaci gra wieloosobowa, która monetyzowana będzie na bieżąco" - dodał Dębowski.

Ovid Works zostało założone w 2015 r. i obecnie składa się z 18-osobowego zespołu. Dotychczas spółka otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ok. 5,2 mln zł. Właścicielem 32,4% akcji Ovid Works jest Varsav Game Studios.

