Komisja miała w środę przyjąć szereg wytycznych, w których przedstawiłaby swoją wizję tego, jak państwa członkowskie powinny koordynować swoje działania, aby w odpowiednim czasie wyjść z tego okresu zamknięcia.

Część krajów była jednak sceptyczna wobec przedstawienia tej strategii w środę, w momencie, gdy walka z pandemią w UE trwa. "Włochy, Hiszpania, Austria, Belgia, Francja i Grecja zwróciły się do Komisji Europejskiej o możliwość przedyskutowania dokumentu oraz konsultacje przed planowaną publikacją" - poinformowało PAP źródło unijne.

Rzecznik KE Eric Mamer powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że KE zdecydowała się nie prezentować dokumentu, po tym gdy kontaktowała się w tej kwestii z państwami członkowskimi. "Potrzebujemy więcej czasu, żeby go przyjąć" - powiedział. Nie sprecyzował jednak, kiedy może się to stać.

"Politico" napisało w środę, że "wściekłe" rządy niektórych krajów Unii Europejskiej we wtorek zmusiły Komisję Europejską do porzucenia planów przedstawienia „mapy drogowej”, dotyczącej wyjścia z ograniczeń. "Rządy jasno dały do zrozumienia, że plany Komisji przewodniczącej Ursuli von der Leyen byłyby niebezpiecznym sygnałem, gdy one wciąż wzywają miliony obywateli do pozostania w domu, by ratować ludzkie życia" - napisał portal.

Prace nad taką strategią zlecili w marcu na szczycie UE szefowie państw i rządów krajów unijnych. Dokument Komisji miał pojawić się tuż po tym, gdy Austria, Dania i Chorwacja zapowiedziały luzowanie niektórych restrykcji, wprowadzonych, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Już teraz stolice, które jako pierwsze planują znoszenie niektórych ograniczeń, informują o swoich planach Brukselę oraz rządy innych państw członkowskich. Komisja Europejska zastrzegła, że nie ma pełnej analizy tych strategii, ale - jak podkreśliła - przewidują one stopniowe odchodzenie od restrykcji, co jest zgodne z jej podejściem.

Wytyczne Komisji nie będą wiążące prawnie. Nad mapą drogową, dotyczącą wyjścia z okresu kwarantanny, pracują wszyscy komisarze, a ich działania koordynuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W poniedziałek rząd Austrii ogłosił, że jeśli sytuacja na to pozwoli, od 14 kwietnia swoją działalność będzie mogła wznowić część sklepów. W podobną stronę chce pójść Chorwacja. Z kolei Dania planuje, że od 15 kwietnia otwarte zostaną żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. Rząd Czech już od czwartku chce, by dozwolone było indywidualne uprawianie sportu na świeżym powietrzu (w niektórych krajach, np. w Belgii, cały czas jest to możliwe mimo ogólnokrajowej kwarantanny).