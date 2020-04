Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 1,7 proc. Zyskują wszystkie z 19 sektorów z tego indeksu, na czele ze spółkami z branży podróże-wypoczynek, motoryzacyjnymi, wydobywczymi i bankami.

Getinge zwyżkuje o 6 proc. po wzroście zamówień w I kw.

Gerreshmeier zyskuje 4,8 proc. po utrzymaniu rocznej marży EBITDA.

Hibernia drożeje o 2,5 proc. po mocniej aktualizacji dot. handlu.

Kontrakty na indeksy w USA rosną po 0,3-0,6 proc.

W Azji Nikkei 225 stracił w czwartek 0,04 proc., a Kospi w Korei Południowej zwyżkował o 1,61 proc.

Europejskie benchmarki wzrosły już o ok. 20 proc. od notowanych kilka tygodni temu minimów po tym, gdy rządy wielu krajów zaczęły mocno wpierać swoje gospodarki działaniami stymulacyjnymi, aby obronić je przed załamaniem w czasie epidemii koronawirusa.

Handel na giełdach jest jednak narażony na duże zmiany, bo inwestorzy reagują na informacje o rozwoju pandemii na świecie.

Koronawirus pochłonął w ostatnich dniach rekordową liczbę ofiar w Wielkiej Brytanii i Belgii, a także w amerykańskich stanach Nowy Jork i New Jersey. Z kolei liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech i Hiszpanii wzrosła, po kilku dniach spadków.

"To, co się obecnie dzieje na świecie, nigdy wcześniej się nie zdarzyło, nie ma szczepionki na koronawirusa, nie wiemy, czy systemy opieki zdrowotnej sobie poradzą, nie wiemy, co się stanie po zakończeniu +wyłączenia+ gospodarek - to wszystko oznacza, że na rynkach jest wiele niepewności" - mówi Randeep Somel, zarządzający portfelem w M&G Investment.

"Rynki kręcą się wokół tego, co mówią lekarze" - dodaje.

W czwartek na rynku walutowym euro kosztuje 1,0863 USD, bez zmian, brytyjski funt bez zmian kosztuje 1,2385 USD, a japoński jen jest wyceniany po 108,95 za 1 USD, niżej o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb do 0,75 proc., a 10-letnich bundów rośnie o 1 pb do -0,30 proc.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 5,62 proc. do 26,50 USD, a Brent na ICE zyskuje 3,05 proc. do 33,84 USD/b.

Złoto drożeje o 0,6 proc. do 1.656,63 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2898,24 1,65 7,80 -2,06 -15,19 -22,61 DAX Niemcy 10555,64 2,16 10,29 -0,65 -10,93 -20,33 FTSE 100 W.Brytania 5810,65 2,34 6,03 -2,60 -21,75 -22,96 CAC 40 Francja 4526,69 1,89 7,24 -3,85 -16,73 -24,28 IBEX 35 Hiszpania 7069,60 1,69 7,54 -8,29 -24,85 -25,97 FTSE MIB Włochy 17698,23 1,83 5,13 -4,21 -18,34 -24,71

(PAP Biznes)