Działania prowadzone są w ramach „Akcji Specjalnych” we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Rezerw Materiałowych oraz Agencją Rozwoju Przemysłu.

Poczta Polska, wykorzystując swoją logistykę, przewozi ładunki nadchodzące z Chin do jednostek Agencji Rezerw Materiałowych i Agencji Rozwoju Przemysłu. Część asortymentu spółka dostarcza do magazynów ARM i w dalszym krokach dystrybuuje do pozostałych placówek nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Według komunikatu Poczta Polska na potrzeby walki z pandemią przekształciła swoje sortownie w Łodzi i Grodzisku Mazowieckim na magazyny, do których trafiają materiały dezynfekcyjne i ochronne sprowadzane z Chin. Na miejscu są one sortowane i pakowane do mniejszych pakietów, a następnie – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia – dystrybuowane do placówek medycznych w całym kraju. Dotychczas w ten sposób rozdystrybuowano prawie mln litrów płynów dezynfekcyjnych, 10 mln masek ochronnych, 10 mln rękawic ochronnych oraz ponad 22 tys. pakietów (10 l płynu, 100 masek, 200 rękawic) dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i aptek. Od początku akcji przygotowano i doręczono już ponad 51 tys. paczek ze środkami ochrony.

Jak podano, w najbliższych dniach w Polsce wyląduje największy samolot transportowy na świecie - Antonow An-225. Na jego pokładzie ma dotrzeć sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany do walki z koronawirusem. Akcja będzie obsługiwana przez ARP, Wojsko Polskie oraz Pocztę Polską. Spółka odbierze materiały ze środkami ochrony osobistej i zajmie się dalszą dystrybucją.

Spółka informuje również, że przy „Akcji Specjalnej” pracę mogą dodatkowo znaleźć obecni pracownicy spółki oraz osoby, które chcą pomóc i dodatkowo zarobić. Praca polega na przygotowywaniu do wysyłki pakietów składających się z materiałów dezynfekujących i ochronnych do wysyłki. Praca odbywa się w trybie zmianowym. (PAP)