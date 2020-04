PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku ze stanem epidemii, PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług - oferuje klientom bezpłatną pomoc prawną oraz wprowadził kolejne udogodnienia przy zawieraniu i kontynuowaniu umów, podał ubezpieczyciel.

"W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy z powodu epidemii, pomoc i solidarność są szczególnie ważne. Dlatego przygotowaliśmy i wdrażamy szereg rozwiązań, które mają efektywnie służyć klientom. Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa mające problemy finansowe, ułatwiając im zakup i kontynuowanie ubezpieczenia na korzystnych warunkach. Dotyczy to między innymi szczególnie dotkniętych kryzysem firm z branży transportowej, z których wiele musiało zawiesić działalność. Chcemy zaoferować przedsiębiorcom z tej branży, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przesunięcie okresu ochrony ubezpieczeniowej floty nawet o trzy miesiące, do czasu, gdy wznowią funkcjonowanie i będą tej ochrony ponownie potrzebować" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

Jednym z ułatwień dla indywidualnych klientów jest możliwość przedłużenia terminu opłaty składki indywidualnego ubezpieczenia na życie w przypadku osób, które nie mogły jej dokonać w terminie i poinformują o tym PZU.

"Klienci mogą liczyć na przesunięcie terminu nawet o trzy miesiące. Nie stracą przy tym ochrony ubezpieczeniowej. Rozumiemy ich sytuację. Nie chcemy narażać bezpieczeństwa klientów, często osób starszych, które nie korzystają z bankowości internetowej i mają problem z opłaceniem składki bez wychodzenia z domu" - wyjaśniła prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

PZU uruchomił już bezpłatną pomoc prawną w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą się dowiedzieć, jak wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i uzyskać tzw. świadczenie postojowe, a pracownicy otrzymają wsparcie w zakresie prawa pracy. Inicjatywa jest wsparciem dla działań podejmowanych przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, podkreślono.

PZU Zdrowie wprowadza na szerszą skalę zdalne usługi medyczne - świadczone telefonicznie albo przez połączenie wideo. W ten sposób można uzyskać nie tylko poradę, ale również receptę czy zwolnienie lekarskie. TFI PZU wprowadziło możliwość telefonicznego zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

"Dla bezpieczeństwa i wygody klientów PZU zrezygnował z wykonywania oględzin przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Dokumenty i zdjęcia można przekazać pocztą elektroniczną. Zaproponuje też klientom odbiór sprzed domu i dostarczenie tam z powrotem aut, które wymagają naprawy w ramach ubezpieczenia" - czytamy dalej.

"Zdalnie, bez wychodzenia z domu, można załatwić większość spraw, także zawierać z nami umowy indywidualne i grupowe. Do tego zachęcamy naszych klientów" - podsumowała Agatowska.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

