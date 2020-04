PGE EO ma koncesję na wytwarzanie energii w Farmie Wiatrowej Karnice II



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - PGE Klaster, należąca do PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Farmie Wiatrowej Karnice II, podała PGE EO. To część większego projektu, w ramach którego w najbliższym czasie uruchomiona zostanie także Farma Wiatrowa Starza/Rybice.

"To piętnasta i najnowocześniejsza elektrownia wiatrowa należąca do PGE Energia Odnawialna. Została zbudowana w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatu Gryfice i składa się z 10 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 22,6 MW. Przewidywana roczna produkcja na poziomie 70 GWh pozwoli na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 30 tys. gospodarstw domowych" - powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Paweł Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Turbiny dostarczone przez Vestas zostały zamontowane na 110-metrowych wieżach. Średnica pracujących na nich łopat wynosi również 110 m.

Do końca maja spółka planuje otworzyć zbudowaną w pobliskim powiecie Kamień Pomorski Farmę Wiatrową Starza/Rybice, dla której pozyskiwane są obecnie niezbędne decyzje administracyjne. Składa się ona z 33 wiatraków, z których każdy ma moc 2 MW.

Budowa nowych farm wiatrowych była możliwa dzięki wygranej przez oba projekty aukcji w 2018 r. na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Na potrzeby przedsięwzięcia o roboczej nazwie Klaster, obok elektrowni z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy, powstała też trzydziestokilometrowa linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem, podano także.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 15 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi blisko 2212 MW.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)