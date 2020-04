To potwierdzenie wcześniejszych deklaracji gabinetu premier Sanny Marin w sprawie ograniczeń w stanie wyjątkowym, ogłoszonym w połowie marca i pierwotnie przewidzianym na okres do 13 kwietnia. Przedłużenie restrykcji jest konieczne w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się epidemii oraz ochrony osobom z grup ryzyka - podkreślono.

Te ograniczenia to m.in.: zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób; zalecenie unikania zbędnego przebywania w miejscach publicznych; zobowiązanie osób powyżej 70. roku życia do unikania, na ile to możliwe, kontaktów z innymi ludźmi; zamknięcie placówek kulturalnych (m.in. muzeów, bibliotek, teatrów) oraz niektórych obiektów sportowych, np. basenów (otwarte pozostają miejskie boiska piłkarskie).

Przez kolejny miesiąc zamknięte będą również szkoły, ale otwarte pozostaną przedszkola oraz klasy 1-3 w szkołach podstawowych, aby zapewnić pracującym rodzicom dostęp do opieki nad najmłodszymi dziećmi. Zaleceniem rządu pozostaje jednak, aby dzieci w miarę możliwości pozostawały w domach i uczyły się przez internet.

Parlament (Eduskunta) przyjął "potrzebne do spowolnienia epidemii regulacje prawne", a "inne organy podjęły wiążące decyzje" – podkreślono w rządowym komunikacie.

Wcześniej fiński rząd zdecydował też o przedłużeniu do 13 maja ograniczeń w ruchu transgranicznym. W ostatnim czasie zacieśnione zostały kontrole na granicach ze Szwecją i Norwegią, a rząd zaleca wstrzymanie promowego ruchu pasażerskiego ze Szwecją, Estonią oraz Niemcami.

Oprócz tego rząd oraz parlament zdecydowały o zamknięciu (od pierwszego weekendu kwietnia) restauracji, barów, kawiarni oraz klubów nocnych na okres do końca maja. W lokalach gastronomicznych dozwolona jest sprzedaż na wynos.

Do 19 kwietnia obowiązuje zaś (wcześniej wprowadzone) zamknięcie granic stołecznego regionu administracyjnego Uusimaa, który zamieszkuje ok. 1,7 mln osób i w którym jest najwięcej potwierdzonych laboratoryjnie przypadków Covid-19 (ponad 60 proc.). Odizolowanie stołecznego okręgu prawdopodobnie nie zostanie przedłużone - podała szefowa rządu w programie telewizji Yle.

Dotychczas w Finlandii zamieszkanej przez nieco ponad 5,5 mln osób potwierdzono 2605 przypadków koronawirusa (47 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). 42 osoby zmarły (mediana wieku to 84 lata).

