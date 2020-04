Malezja: Częściowa blokada kraju z powodu koronawirusa przedłużona o kolejne dwa tygodnie

Źródło: PAP

Co najmniej do 28 kwietnia obowiązywać będą ograniczenia w poruszaniu się i handlu w Malezji – poinformował w piątek premier Muhyiddin Yassin. Oznacza to, że częściowa blokada kraju potrwa w sumie co najmniej sześć tygodni.