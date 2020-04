ZE PAK zakupił hydrolizer do produkcji wodoru



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podpisał umowę z Hydrogenics Corporation na zakup zakupu hydrolizera służącego do produkcji wodoru, podał ZE PAK.

"Rozwiązania stosowane przez Hydrogenics pozwolą ZE PAK nie tylko na wytwarzanie 'zielonego' wodoru, ale także magazynowanie i możliwość zwiększenia jego produkcji poprzez proste 'dostawianie' kolejnych hydrolizerów - w zależności od popytu oraz tempa zmieniania gospodarki na mniej emisyjną. Tym samym ZE PAK dołączy do grona pionierów w produkcji wodoru metodą elektrolizy, w którym znajdują się już zakłady austriackie, niemieckie, japońskie i australijskie" - czytamy w komunikacie.

Hydrogenics Corporation jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań służących do przemysłowej i komercyjnej produkcji wodoru.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

