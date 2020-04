Dymisja dyrektora państwowej Agencji Bezpieczeństwa Dostaw (HKV) Tomi Lounema została przyjęta ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała w piątek minister pracy Tuula Haatainen na nadzwyczajnej konferencji prasowej. Dodała, że należy bezzwłocznie przywrócić zaufanie do państwowej instytucji.

Wcześniej tego dnia premier Sanna Marin przyznała w wywiadzie dla dziennika "Ilta-Sanomat", że szef agencji "nie cieszy się już jej zaufaniem".

Agencja, podlegająca pod resort pracy, jest odpowiedzialna za gromadzenie zapasów interwencyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych. W ostatnich tygodniach w związku pandemią koronawirusa po raz pierwszy w historii kraju zaczęła realizować dla szpitali uzupełniające dostawy środków ochronnych i wspomagających oddychanie.

We wtorek, transportem lotniczym z Chin, dotarła do Finlandii pierwsza partia środków ochrony osobistej (ponad 2,2 mln sztuk maseczek chirurgicznych oraz środków ochrony dróg oddechowych). Po testach przeprowadzonych w fińskim laboratorium technologicznym okazało się, że nie spełniają one standardów europejskich i nie mogą być używane w szpitalach, a jedynie możliwe jest ich użycie np. w domach opieki.

W ostatnich dniach prasa ujawniła również, że w realizację "nietrafionego" zamówienia zaangażowany był biznesmen zajmujący się w przeszłości prowadzeniem firmy udzielającej "chwilówek" (pożyczek krótkoterminowych) i mający długi podlegające egzekucji, oraz inwestorka z branży kosmetycznej skazana wcześniej za przestępstwa gospodarcze.

W czwartek Lounema przyznał podczas konferencji, że w normalnych warunkach (tj. nie sytuacji nadzwyczajnej wymagającej pośpiechu) historia partnerów biznesowych byłaby lepiej zbadana, ale odpowiedzialność spoczywa na nim. Ujawnił również, że łączna kwota transakcji wyniosła 10 mln euro.

W związku z niedoborem maseczek ochronnych w kraju, według doniesień prasy, Finlandia zamówiła z Chin więcej dostaw, łącznie kilkunastoma samolotami, a cena była "wielokrotnie wyższa" niż w normalnych warunkach. Dopiero w połowie maja - informowało ministerstwo ds. gospodarczych - produkcję maseczek mają rozpocząć krajowe przedsiębiorstwa.

