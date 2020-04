Środowe dane oznaczają nieznaczny spadek dobowej liczby zgonów. Raport z poprzedniego dnia mówił o 778 przypadkach śmiertelnych.

Cuomo powiedział, że liczba osób hospitalizowanych wzrosła o 2253 i obecnie wynosi 18 335. Poprzedni bilans mówi o 1649 osobach, które w ciągu doby trafiły do szpitali. Mimo to gubernator podkreślił, że system opieki zdrowotnej w jego stanie ustabilizował się na tyle, że może wspomóc inne stany respiratorami i już wysłał 100 takich urządzeń do Michigan i 50 do Maryland.

Gubernator przedstawił także ogólny zarys planu przywracania działalności przedsiębiorstw, które z powodu pandemii musiały ją wstrzymać. Podkreślił, że najpierw zaczną otwierać się firmy najbardziej istotne dla gospodarki oraz te, w których ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji jest najmniejsze.

We wtorek Cuomo sygnalizował, że "restartowanie gospodarki" musi być przeprowadzone w sposób inteligentny i metodyczny, aby nie zaprzepaścić korzyści płynących z kwarantanny, która - jak podkreślił - doprowadziła do ograniczenia rozwoju epidemii.