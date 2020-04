Prezydent Macron przedłuża kwarantannę do 11 maja

W wygłoszonym w poniedziałek orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa kwarantannę do 11 maja. Poinformował, że po tym czasie władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki, a firmy zaczną wracać do normalnego trybu pracy.