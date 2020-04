Budimex: I faza rozbudowy OUOW Żelazny Most zbliża się ku końcowi



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Pierwsza faza rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" (OUOW "Żelazny Most") zbliża się ku końcowi, podał Budimex. Spółka wykorzystała łagodną zimę do realizacji prac wyprzedzających założenia zawarte w harmonogramie w zakresie Fazy 2 i 3. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 r.

Inwestycja realizowana przez Budimex obejmuje działania związane z działaniami przygotowawczymi oraz budowę zapór okalających Kwaterę Południową - zaporę wschodnią zlokalizowaną na terenie Gminy Rudna oraz zaporę zachodnią na terenie Gminy Polkowice. Roboty prowadzone na zlecenie KGHM Polska Miedź trwają od maja 2018 roku, podano.

"OUOW 'Żelazny Most' to największy tego typu zbiornik odpadów w Europie. Po zakończeniu prac powstanie kwatera, która będzie w stanie pomieścić około 170 mln m3 odpadów po flotacji rudy miedzi. Ze względu na strategiczny charakter zadania, pomimo pewnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, prace są kontynuowane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy" - powiedział wiceprezes Budimeksu Artur Popko, cytowany w komunikacie.

Pełna realizacja prac planowana jest na połowę 2022 roku. Otwarcie Kwatery Południowej umożliwi rozpoczęcie deponowania w niej odpadów poflotacyjnych na całej jej powierzchni. Wartość kontraktu wynosi 578 mln zł.

"Prace ziemne związane z budową zbiornika Fazy I zrealizowane są już w 99%, zakończono także betonowanie ślizgowe komór K2 i K3. Obecnie na miejscu trwają roboty wykończeniowe i instalowanie drenażu materacowego, trwa również budowa uszczelniających warstw spoistych. Na najbliższe miesiące planowane jest wykonanie instalacji drenażowych obiektu" - czytamy dalej.

Na miejscu pracuje obecnie około 50 podwykonawców, w działania zaangażowanych jest również około 170 jednostek sprzętowych - głównie własnych Budimex

OUOW "Żelazny Most" jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź. Nowoczesne technologie budowy realizowane przez Budimex zapewnią efektywne użytkowanie obiektu i rozwój KGHM w zagłębiu miedziowym. Inwestor wybrał najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór zarówno pod względem hydrotechnicznym jak i środowiskowym.

Docelowa objętość Kwatery Południowej ma wynosić około 170 mln m3, długość zapór zewnętrznych około 6 400 m, a wysokość maksymalnie 60 m. Szerokość plaż planowana jest na minimum 200 m. Obiekt jest neutralny środowiskowo i w pełni zabezpiecza otoczenie naturalne od wody zebranej w zbiorniku.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)