„To bardzo istotne, by jak najwięcej takich transportów realizować. To już szósty samolot, organizowany na zlecenie rządu przez KGHM, następne transporty czekają w Chinach i będziemy je organizować” - mówił Chludziński w czasie konferencji prasowej na warszawskim lotnisku Chopina.

Jak podkreślał, transport wymagał wielu formalności i za pomoc w ich załatwieniu i wsparcie dziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wicepremierowi Jackowi Sasinowi, MSZ orz Kancelarii Prezydenta, która - jak zauważył - w relacjach z Chinami ma „dobre ścieżki”.

"Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w akcji sprowadzenia do Polski w jak najszybszym czasie jak największej ilości sprzętu dla służb medycznych i innych służb, które walczą w Polsce z koronawirusem" - mówił z kolei prezes Lotosu Paweł Jan Majewski.

Zaznaczył, że to co zmieściło się w samolocie, "to jeszcze nie wszystko". "Mamy jeszcze dodatkowe ilości, kilkaset tysięcy sztuk sprzętu do sprowadzenia z Chin w dalszym ciągu" - zapowiedział.

Podziękował personelowi medycznemu i innym służbom, które w Polsce walczą z koronawirusem. "Mam nadzieję, że to co robimy, to będzie dla nich duże wsparcie" - powiedział Majewski.

"Spółki Skarbu Państwa po raz kolejny udowadniają, że w tym trudnym okresie stają na wysokości zadania i zdają egzamin z bycia społecznie odpowiedzialnymi podmiotami biznesowymi" - napisał we wtorek na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Antonow An-225 Mrija to największy samolot transportowy świata. Ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu.

Samolot, który wylądował na lotnisku w Warszawie o godz.10, przywiózł do Polski środki do walki z koronawirusem - m.in. ponad milion maseczek typu FFP2, ponad dwieście tysięcy kombinezonów ochronnych oraz około 250 tysięcy przyłbic. Transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 117 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 6 kolejnych osób, łącznie jest 7049 przypadków i 251 zgonów.

Z danych resortu wynika, że w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 2471 osób, ponad 144 tys. objęto kwarantanną, a 618 osób wyzdrowiało - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.

