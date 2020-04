Włochy: Do 112 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem

Źródło: PAP

Do 112 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek krajowa federacja Izb lekarskich. W czasie Świąt Wielkanocnych zmarły trzy następne osoby.