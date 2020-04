Rainbow Tours: Liczba rezerwacji w ofercie sezonu letniego wzrosła o 7,8% r: r



"Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty "Lato 2020" (wycieczki realizowane w miesiącach: maj - październik 2020) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 marca 2020 roku wyniosła 168 611 rezerwacji, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019" roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 156 411 rezerwacji" - czytamy w komunikacie.

Wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od maja 2020 do października 2020 roku, podkreślono w materiale.

Zarząd spółki zastrzega, iż w związku z panującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się między państwami Unii Europejskiej oraz ograniczeniami podróży z / do państw trzecich z Unii Europejskiej wprowadzonymi od 16 marca 2020 na okres 30 dni liczba rezerwacji może ulec zmniejszeniu w związku z odwoływaniem imprez turystycznych przez organizatora.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)