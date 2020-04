Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne środki finansowe na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie darowizny w wysokości 200 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, podała spółka.

"Darowizna ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez władze województwa, koordynujące w naszym regionie działania związane z pandemią koronawirusa. Cieszę się, że - jako spółka Skarbu Państwa, sumiennie wypełniająca swoją misję w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - po raz kolejny mogliśmy pomóc w walce z zagrożeniem, które dotyka i dotyczy nas wszystkich" - powiedziała prezes Grupy Azoty Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka, cytowana w komunikacie.

Lubelski Sanepid jest czwartą placówką, którą wesprze Grupa Azoty Puławy. W marcu na walkę z koronawirusem puławska spółka przeznaczyła 750 tys. zł. Środki te trafiły do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

"Po 750 tys. zł darowizn dla instytucji zwalczających epidemię koronawirusa przekazały też pozostałe trzy kluczowe spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZAK i Grupa Azoty ZCh Police. Środki zostały skierowane do szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych w regionach działalności tych firm. Działania związane z pomocą dla instytucji zwalczających epidemię koronawirusa Grupa prowadzi w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Poza wspomnianymi darowiznami spółki Grupy Azoty użyczyły placówkom służby zdrowia 40 samochodów służbowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa (przewóz próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów), z czego 10 zostało rozdysponowanych w woj. lubelskim" - wskazano również.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)