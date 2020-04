Bowim miał 3,14 mln zł zysku netto, 15,53 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bowim odnotował 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 32,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1302,96 mln zł w 2019 r. wobec 1366,72 mln zł rok wcześniej.

"Dystrybutor odnotował również sprzedaż na poziomie prawe 514 tys. ton produktów stalowych, co oznacza wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, który był najlepszym okresem w historii spółki pod kątem osiąganych przychodów" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wyniki finansowe grupy są efektem skomplikowanej sytuacji na rynku stali. Cały 2019 roku charakteryzował się kontynuacją spadku cen wyrobów stalowych, który został zapoczątkowany w IV kwartale 2018 roku. Dzięki efektywnemu zarządzaniu spółka odnotowała przychody netto zbliżone do 2018 roku oraz dodatni wynik finansowy, podkreślono w materiale.

"Ubiegły rok był okresem pełnym wyzwań stawianych przez szeroko pojęte otoczenie rynkowe. Regularny spadek cen wyrobów stalowych, który miał miejsce przez praktycznie cały zeszły rok bardzo utrudniał nam pracę. Aby uzyskać satysfakcjonujący poziom przychodów, musieliśmy wykazać się dużą elastycznością wobec naszych odbiorców. Pomimo wielu napotykanych trudności w naszej ocenie rok 2019 był dla nas pozytywny i osiągnęliśmy wyższy wolumen sprzedaży niż rok wcześniej, a spadek przychodów był bardzo minimalny. Należy pamiętać, że w 2018 roku w warunkach sprzyjającego otoczenia rynkowego wypracowaliśmy najwyższe przychody w historii spółki. Reasumując mimo niekorzystnej sytuacji na rynku utrzymaliśmy sprzedaż na podobnym poziomie, co oznacza, że nasi kontrahenci darzą nas zaufaniem, cenią nasze zaangażowanie i serwis, a pozycja Bowimu na rynku dystrybucji stali jest jeszcze bardziej ugruntowana" - skomentował wiceprezes Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,61 mln zł wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

