Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - W ramach pomocy de minimis uruchomiono w ciągu ostatnich kilku tygodni 3,2 tys. umów kredytowych na łączną kwotę 1,2 mld zł, poinformował wiceminister rozwoju Marek Niedużak.

"Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ciągu ostatnich kilku tygodni w ramach pomocy de minimis uruchomiono 3 200 umów kredytowych na łączną kwotę 1,2 mld zł. Jeżeli chodzi o pomoc dla dużych firm mamy 96% limitu portfela gwarancji wyczerpanego na dzień dzisiejszy" - powiedział Niedużak, odpowiadając na pytania w Sejmie.

Zaznaczył, że Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) szacuje wartość pakietu antykryzysowego "na mniej więcej 13,5% PKB, z czego 6% to są bezpośrednie wydatki budżetowe i gwarancje państwa w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju".

"Tytułem porównania, pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 wynosił około 1% PKB" - dodał Niedużak.

Odpowiadając na pytania posłów, dotyczące rynku pracy, poinformował, że "jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że w marcu mamy zgłoszeń dokonanych 84 zakłady pracy na 7 800 pracowników".

Odnosząc się natomiast do pytań o łagodzenie ograniczeń wprowadzonych związku z epidemią koronawirusa, powiedział, że "jedyne podejście jakie jest możliwe, to jest podejście scenariuszowe".

"Nie mamy jednego planu na odmrożenie gospodarki, […] możliwe jest tylko i wyłącznie jedynie przygotowywane się na różne scenariusze w zależności od przebiegu epidemii i zależnie od tego, jak długo niezbędne będą surowe […] obostrzenia" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że dzisiaj zostanie przedstawiony harmonogram odrażania gospodarki w najbliższych tygodniach.

(ISBnews)