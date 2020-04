Stany Zjednoczone

Na razie nie ma mapy drogowej powrotu do normalności w największej gospodarce świata. Restrykcje chciałby wraz z początkiem maja zacząć znosić gubernator Kalifornii Gavin Newsom; w jego stanie nakaz pozostania w domu wygasa 3 maja (ale np. w Los Angeles obowiązuje do 15 maja). Gubernatorzy na Wschodnim Wybrzeżu zapowiedzieli, że chcą współpracować przy odmrażaniu gospodarki, ale nie podali na razie konkretnych dat.

Dania

Do 20 kwietnia nad Sundem mają być otwarte wszystkie podstawówki w kraju. „Mają być”, bo zadanie nie jest łatwe: rząd wymaga, aby między dziećmi zachować dwumetrowy odstęp i w razie możliwości organizować zajęcia na zewnątrz, a nie w klasach. Z tego względu chociaż szkoły oficjalnie są otwarte od wczoraj, to część potrzebuje jeszcze kilku dni na dostosowanie się. Gimnazja i szkoły średnie wrócą do pracy później.

Francja

Na razie ogólnonarodowa kwarantanna nad Sekwaną ma potrwać do 11 maja. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że jeśli do tego czasu sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje, rząd zacznie stopniowo odmrażać gospodarkę. Koncern Renault powoli uruchamia swoje fabryki w reszcie Europy: częściowo działa już zakład w Portugalii, 21 kwietnia wznowi działalność ten w Rumunii.

Hiszpania

Od 13 kwietnia do pracy mogą wracać firmy produkcyjne i budowlane pod warunkiem, że będą w stanie zapewnić swoim pracownikom środki ochrony osobistej. Z tego względu w poniedziałek służby rozdawały za darmo maseczki przechodniom udającym się do pracy. Ogólnonarodowa kwarantanna na razie ma trwać do 26 kwietnia.

Austria

Od 14 kwietnia mogą być czynne wszystkie sklepy o powierzchni do 400 mkw. Od 2 maja otwarte będą galerie handlowe i zakłady fryzjerskie, a dwa tygodnie później dołączą do nich restauracje i hotele. Rząd jeszcze nie zdecydował, kiedy otworzy teatry, kina czy baseny.

Czechy

Rozmrażanie gospodarki u naszych południowych sąsiadów zacznie się 20 kwietnia. Wtedy do pracy mogą wrócić targowiska i salony samochodowe. Tydzień później dołączą do nich sklepy o powierzchni do 200 mkw., a 11 maja – do 1 tys. mkw. 25 maja Czesi będą mogli wrócić do ogródków w restauracjach i pubach, a także pójść do fryzjera. I wreszcie 8 czerwca otwarte zostaną wszystkie sklepy, a w knajpach będzie można siadać przy stolikach wewnątrz.

Włochy

W tym tygodniu władze w Rzymie zezwoliły na otwarcie większej liczby sklepów niż dotychczas. Włosi mogą więc oprócz sklepów z podstawowymi artykułami udać się także do punktów z materiałami papierniczymi, artykułami dziecięcymi oraz księgarni. Do pracy mogą wrócić też niektóre branże, np. leśnictwo. Fabryki mają jednak zostać zamknięte przynajmniej do początku maja.

Rosja, Indonezja

Najgorsze przed sobą mają kraje, w których pandemia dopiero się rozwija. Władimir Putin przestrzegł, że sytuacja epidemiologiczna w Rosji z dnia na dzień wygląda gorzej. Z kolei władze Indonezji chcą wprowadzić pierwszą, przymusową kwarantannę, która obejmie ponad 30 z 220 mln mieszkańców kraju.

Indie, Pakistan

Chociaż ogólnokrajowa kwarantanna nad Gangesem ma potrwać do 3 maja, to w trosce o dochody robotników rząd od 20 kwietnia pozwala wznowić produkcję praktycznie wszystkich branż przemysłu w częściach kraju najmniej dotkniętych wirusem i na obszarach rolniczych. Podobnie postąpił sąsiedni Pakistan, gdzie zezwolono na przywrócenie np. produkcji tekstylnej.

Chiny

Najwcześniej, bo już na początku marca, swoją gospodarkę zaczęło odmrażać Państwo Środka. Proces ten jednak wciąż trwa. Najpierw spowolnił go brak rąk do pracy, kiedy nie wszystkim robotnikom udało się dotrzeć do otwieranych miejsc pracy z przedłużonych z powodu wirusa noworocznych ferii. Teraz nie pozwalają na to nie całkiem zniesione restrykcje: normalne połączenia lotnicze i kolejowe z Wuhanem wrócą dopiero do końca miesiąca.

