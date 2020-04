Lotos Asfalt wybuduje 15 odc. dróg z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego



Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - stworzył program skierowany do samorządów z całej Polski, którego celem jest wybudowanie 15 odcinków referencyjnych dróg z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych, podała Grupa Lotos. Trwa nabór projektów do programu.

"Celem programu stworzonego przez spółkę Lotos Asfalt jest wybudowanie 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA (highly modified asphalt). Zgodnie z założeniem, mają one powstać w miejscach, gdzie użycie asfaltów z 'najwyższej półki' jest szczególnie uzasadnione. Dotyczy to w pierwszej kolejności dróg obciążonych ruchem bardzo ciężkim, spowolnionym i postojowym, rond czy dojazdów do skrzyżowań, fabryk i magazynów oraz obiektów mostowych" - czytamy w komunikacie.

W praktyce program polega na bezpłatnej zamianie do 100 ton przewidzianego w projekcie asfaltu modyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany. Taka jego ilość umożliwia budowę czy remont nawet jednokilometrowego odcinka drogi, wyjaśniono.

Chęć udziału w programie może zgłosić każdy samorząd w ramach realizowanych przez siebie kontraktów drogowych. Na decyzję o zakwalifikowaniu danej inwestycji duży wpływ będzie miała zasadność zastosowania w danym przypadku nawierzchni z asfaltami wysokomodyfikowanymi. Trwa analiza pierwszych wniosków, które napłynęły z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i małopolskiego, wynika także z komunikatu.

Lotos Asfalt to istniejąca pod tą nazwą od 2004 roku spółka w 100% zależna od Grupy Lotos, zajmująca się m.in. produkcją i dystrybucją asfaltów drogowych.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)