Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,52 proc. do 1.597,90 pkt., WIG pozostał bez większych zmian (-0,05 proc.) do 44.645,12 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,0 proc. do 3.197,59 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,22 proc. do 11.114,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.211 mln zł, z czego 977 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 poruszał się w wąskim, 25-punktowym przedziale wahań i choć rozpoczął notowania nad kreską to od południa do końca notowań pozostawał około 10 pkt. poniżej poziomu odniesienia.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań DAX rósł o 0,3 proc., a S&P 500 zyskiwał 0,5 proc.

W WIG20 najmocniej wzrósł kurs Lotosu - w górę o 5,7 proc. oraz Tauronu o 4,3 proc., z kolei najmocniej w dół poszły notowania CCC - o 5,8 proc., a także po około 3 proc. Alior Banku i PKN Orlen.

Po zamknięciu środowych notowań Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł. Analitycy oceniają, że skala podwyżki ceny może oznaczać zgodę Skarbu Państwa na zamianę budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce na opalany gazem.

W indeksie średnich spółek silne wzrosty kursów Enei i LiveChatu utrzymały się do końca notowań i zyskały odpowiednio 21 proc. do 8,25 zł oraz 15 proc. do 54,3 zł.

LiveChat szacuje, że jego skonsolidowane przychody w czwartym kwartale roku finansowego 2019/2020 wyniosły 9,1 mln USD wobec 7,8 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 16,5 proc. Ponadto Haitong Bank, w raporcie z 15 kwietnia, podwyższył cenę docelową akcji LiveChat Software do 73,4 zł z 58,4 zł wcześniej, zachowując rekomendację "kupuj".

Najmocniej w indeksie średnich spółek spadł kurs akcji AmRestu - w dół o 8 proc., o 6 proc. zniżkował kurs Forte.

Według szacunków producenta mebli, przychody grupy w pierwszym kwartale 2020 roku spadły o 14 proc. do 276 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12 proc., a EBITDA wzrosła o 8 proc. rdr do 41 mln zł.

Wśród małych firm mocne wzrosty odnotowały kursy Eko Exportu - w górę o 23 proc., Polimexu Mostostal - o 15 proc., oraz Biotonu - o 10 proc. Kurs Ryvu Therapeutics zyskał 9 proc.

Wzrostem o 31 proc. przy obrotach sięgających 0,9 mln zł wyróżnił się kurs Komputroniku. (PAP Biznes)