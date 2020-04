Portugalia: Parlament zatwierdził przedłużenie stanu wyjątkowego do 2 maja

Źródło: PAP

Jednoizbowy parlament Portugalii zatwierdził podczas czwartkowego posiedzenia decyzję rządu Antonia Costy o wydłużeniu stanu wyjątkowego w związku z epidemią koronawirusa. Potrwa on co najmniej do 2 maja.