"Niezwykle istotne jest to, że aż 90% zamówień pozyskanych przez Solarisa w tym roku, dotyczy autobusów z napędami alternatywnymi. 1/3 z nich to pojazdy napędzane wyłącznie elektrycznie" - powiedział dyrektor zarządzający Solaris Bus Ibérica Kepa Mendikute, cytowany w komunikacie.

14 przegubowych autobusów elektrycznych firmy Solaris wyjedzie na ulice Barcelony w ramach zamówienia złożonego przez TMB. Z kolei przewoźnik z położonej nieopodal Badalony - TUSGSAL - zdecydował się na hybrydy Solarisa. Do jego floty do końca 2020 roku dołączy 11 pojazdów osiemnastometrowych Urbino 18 hybrid. Autobusy hybrydowe o długości 12 metrów producent dostarczy także do prywatnego operatora Avanza z miasteczka Elche na wschodzie Hiszpanii. Ponadto Solaris zdobył zamówienia na 20, bardzo popularnych w Hiszpanii, ekologicznych autobusów napędzanych CNG. 13 sztuk Urbino 12 CNG zakupił prywatny operator Moventis, który obsługuje ruch miejski Barcelony. Kolejne gazowce, w tym jeden przegubowy, Solaris dostarczy także do Burgos i do Girony, wymieniono w materiale.

"Przedstawicielem firmy Solaris na rynku hiszpańskim jest spółka Solaris Bus Ibérica. Jej aktywne działania da się zauważyć nie tylko w liczbie wygranych przetargów, ale także w obszarze after sales. Rozbudowana w styczniu sieć serwisowa pozwoli jeszcze sprawniej dokonywać konserwacji i napraw autobusów Solaris we flotach przewoźników w Hiszpanii. Do dyspozycji klientów zostało oddane dodatkowe 100 punktów obsługi serwisowej na terenie Hiszpanii i Portugalii w ramach sieci Alltrucks Truck & Trailer Service" - czytamy także.

Solaris w ostatnich latach dokonuje przeorientowania organizacji produkcji i obsługi posprzedażowej w kierunku pojazdów z napędami alternatywnymi, nisko- i zeroemisyjnymi. Jest to wyraźnie widoczne w strukturze sprzedaży spółki. W roku 2019 autobusy niskoemisyjne i bezemisyjne stanowiły niemal 50% wszystkich sprzedanych pojazdów, a autobusy bezemisyjne - trolejbusy i pojazdy elektryczne -

aż 1/3, przypomniano.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

