Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2019 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Ten Square Games rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 27,4 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 w wysokości 73 796 395 zł w ten sposób że:

1) kwotę 27 371 906,1 zł zaproponował przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję;

2) kwotę 46 424 488,9 zł zaproponował przekazać na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki zawnioskował do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na 29 maja 2020 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2020 r.

"W uzasadnieniu wniosku zarząd wskazał, że rekomendowany podział zysku uwzględnia wysokość zysku wypracowanego przez spółkę, sytuację finansową spółki, jej przyszłe potrzeby kapitałowe oraz aktualną sytuację na świecie i związaną z tym niepewność na rynkach finansowych. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką dywidendową, spółka wypłaca do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, natomiast biorąc pod uwagę wskazane powyżej czynniki proponowana przez zarząd, kwota dywidendy za 2019 rok wynosi 36% skonsolidowanego zysku netto i jest również zgodna z przyjętą polityką" - czytamy dalej.

Przedmiotowe wnioski zostaną zaopiniowane przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2019 roku, podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)