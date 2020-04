Datawalk miał 11,04 mln zł straty netto, 11,05 mln zł straty EBIT w 2019 r.



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Datawalk odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,05 mln zł wobec 13,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,51 mln zł w 2019 r. wobec 1,73 mln zł rok wcześniej.

"Inicjując komercjalizację w Ameryce Północnej w drugim kwartale 2019 roku rozpoczęliśmy realizację etapu III naszej strategii, okresu komercjalizacji w modelu sprzedaży bezpośredniej, który ma nas doprowadzić do etapu IV - możliwości skalowania biznesu za pomocą zewnętrznych, partnerskich zasobów handlowych. Na obecnym etapie, planowanym na lata 2019-2022, kluczowe dla rozwoju Grupy będzie pozyskanie 20 światowej klasy referencji (głównie w Ameryce Północnej) oraz udowodnienie na tej bazie klientów, że nasz produkt nie tylko jest tańszą i łatwiejszą we wdrożeniu alternatywą dla Palantira, lecz stanowi również większą wartość dla klientów zarówno z sektora rządowego, jak i sektora komercyjnego" - napisał prezes Paweł Wieczyński w liście do akcjonariuszy.

"Z optymizmem patrzymy na rok 2020, który aktualnie jest najbardziej intensywnym rokiem pod kątem handlowym i wdrożeniowym w historii naszej Grupy. Liczymy na podtrzymanie tej dynamiki i realizację wszystkich założeń etapu III w przewidzianym czasie, mimo różnych światowych kryzysów, które oprócz problemów dla całej gospodarki, mogą znacząco poszerzyć nasz rynek docelowy" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 11,19 mln zł wobec 13,77 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)