Łączna liczba chorych hospitalizowanych z powodu Covid-19 w stanie Nowy Jork w czwartek to nieco ponad 17,3 tys. pacjentów, co jest najniższą liczbą od 5 kwietnia. Dziennie przyjmowanych jest do szpitali ok. 2 tys. osób - przekazał Cuomo.

Począwszy od godziny 20 czasu miejscowego w piątek mieszkańcy Nowego Jorku muszą zakrywać twarz w miejscach publicznych, kiedy nie są w stanie utrzymać dystansu sześciu stóp (ok. 1,8 metra) od innych.

Ogłoszone w tym tygodniu zalecenie oznacza, że Nowy Jork wchodzi w nową fazę działań mających na celu powstrzymanie koronawirusa. Jak zauważa "New York Times", liczba poważnie chorych pacjentów i osób umierających każdego dnia z powodu koronawirusa raczej zmniejszają się, ale pomimo kwarantanny SARS-CoV-2 nadal się rozprzestrzenia.

Ponad 41 tys. osób w całym stanie otrzymało w tym tygodniu pozytywne wyniki testu na obecność wirusa - średnio ponad 8 tys. dziennie, czyli mniej więcej tyle samo, co w poprzednich dwóch tygodniach - podkreśla dziennik.

Ogłaszając w środę nowe regulacje, Cuomo tłumaczył, że zakrycia twarzy, które mogą być maseczkami, szalikami lub chustami, można nosić na szyi, gdy nikogo nie ma w pobliżu. „Idziesz sam ulicą? Świetnie" - powiedział. „Jesteś na skrzyżowaniu, gdzie są ludzie i znajdziesz się ich w pobliżu? Załóż maskę" - wyjaśnił.