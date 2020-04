Wśród partii opozycyjnych największą popularnością cieszyła się w kwietniu Koalicja Demokratyczna byłego premiera Ferenca Gyurcsanya, którą poparło 12 proc. ankietowanych; w styczniu 10 proc.

Notowania innych większych partii opozycyjnych spadły – liberalnego Momentum z 13 do 11 proc., a narodowego Jobbiku z 10 do 9 proc.

Z sondażu wynika, że dwie partie opozycyjne, które mają obecnie przedstawicieli w parlamencie, nie przekroczyłyby teraz progu wyborczego. Poparcie koalicji Węgierskiej Partii Socjalistycznej i partii Dialog spadło od stycznia z 5 do 3 proc., a ekologicznej partii Polityka Może Być Inna z 4 do 1 proc. Lekko wzrosło poparcie prześmiewczej Partii Psa o Dwóch Ogonach – z 4 do 5 proc.

„Partie rządzące zyskały na popularności zdecydowanych kroków rządu przeciwko pandemii koronawirusa i na mocnym zaufaniu do posunięć rządu” – ocenił Instytut Nezoepont.

Zwraca on uwagę, że wzrost poparcia dla Fideszu idzie w parze z akceptacją działań rządu w związku z pandemią: 72 proc. respondentów zadeklarowało, że są nich raczej zadowoleni, a 64 proc. uznało za odpowiedni stopień surowości ograniczeń w wychodzeniu na ulice.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-18 kwietnia na próbie 1000 osób. Margines błędu wyniósł 3,16 proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)