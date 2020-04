Savills: Popyt na biura w Warszawie spadnie w nadchodzących miesiącach



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Choć popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie utrzymał się na zbliżonym poziomie r/r w I kw. 2020 r., w nadchodzących miesiącach można spodziewać się jego spadku, oceniają eksperci Savills. W Warszawie w budowie jest obecnie ok. 792 tys. m2 powierzchni biurowej, z czego jeszcze w tym roku planowane jest oddanie ponad 421 tys. m2.

"W nadchodzących miesiącach spodziewamy się spadku popytu na powierzchnię biurową. Trwające obecnie procesy najmu będą kontynuowane, ale nowe będą rozpoczynane coraz rzadziej, gdyż najemcy, o ile będzie to możliwe, będą woleli odłożyć tę decyzję w czasie. Firmy dużo częściej będą się skłaniać do pozostawania w obecnie zajmowanych budynkach niż do przenoszenia do nowych lokalizacji. Mogą chcieć również dążyć do uzyskania bardziej elastycznych warunków najmu, pozwalających im na bieżąco dostosowywać wielkość zajmowanej powierzchni do ich aktualnych potrzeb" - powiedziała Monika Wakulska z Savills, cytowana w komunikacie.

W I kwartale 2020 r. odnotowano umiarkowany popyt na powierzchnie biurową. W tym czasie w Warszawie wynajęto ok. 138 900 m2, czyli mniej więcej tyle samo, co w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozacentralne lokalizacje cieszyły się większą popularnością niż obszary biurowe zlokalizowane w ścisłym centrum miasta. Prym wiódł Służewiec i okolice ronda Daszyńskiego, gdzie wynajęto podobną ilość powierzchni biurowej w pierwszym kwartale (odpowiednio 37 200 m2 i 37 100 m2). Popyt generowany był głównie przez firmy z sektora finansowego (23%), usług (22%) i nowych technologii (12,5%), podano także.

W I kwartale 2020 r. w Warszawie oddano do użytku tylko jeden nowy budynek. Był to pierwszy obiekt kompleksu Varso Place, który dostarczył 6 700 m2 powierzchni biurowej, a także 1600 m2 powierzchni handlowej i hotel sieci Nyx. Inwestycja ta zwiększyła całkowite zasoby biurowe stolicy do 5,59 miliona m2, czytamy dalej.

W Warszawie w budowie pozostaje obecnie blisko 792 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego jeszcze w tym roku planowane jest oddanie ponad 421 tys. m2. Większość tegorocznej nowej podaży (70%) to projekty wielkoskalowe, które są już w ponad 85% wynajęte na zasadzie umowy przednajmu lub zabezpieczenia listem intencyjnym. Niewykluczone jednak, że wpływ obecnej sytuacji na dostępność materiałów budowalnych i pracowników może doprowadzić do opóźnień, zwłaszcza w kontekście rozpoczynania nowych projektów deweloperskich, wskazują eksperci Savills.

"Pandemia koronawirusa zmusiła już dużą liczbę firm do zrewidowania swojego zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Część z nich może zacząć rozważać podnajem obecnie wykorzystywanej powierzchni lub renegocjowanie warunków podpisanej wcześniej umowy przednajmu. Najemcy będą szukać sposobów na optymalizację kosztów, np. poprzez łączenie wynajmu tradycyjnej powierzchni biurowej z dodatkową powierzchnią coworkingową, czy też implementacje w większym wymiarze pracy zdalnej lub rozwiązań takich, jak hot desking. Dążenie do wygenerowania oszczędności może również skłonić niektóre firmy do rozważenia tańszych lokalizacji, chociażby na Służewcu" - powiedziała Wakulska.

Warszawa ma obecnie niski współczynnik niewynajętej powierzchni biurowej, kształtujący się na poziomie 7,5%. Jak podaje Savills w raporcie "Rynek biurowy w Warszawie", w Centralnym Obszarze Biznesu oraz w Centrum czynsze nominalne nie uległy zmianie. W najlepszych lokalizacjach w Centrum dochodzą do 22,5 - 25,5 euro za m2 miesięcznie, a na Służewcu, największym pozacentralnym obszarze biznesowym stolicy, wynoszą od 13 do 15 euro za m2 miesięcznie.

"Pomimo stabilnego poziomu czynszów na niekorzyść najemców działa spadający kurs złotego. Ponadto prognozowane wyhamowanie popytu, którego należy się spodziewać przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej, może przynieść wzrost poziomu pustostanów w najbliższych kwartałach" - podsumowała Wakulska.

(ISBnews)