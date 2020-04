T-Bull złożył wniosek o 4,4 mln zł dofinansowania z NCBR



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - T-Bull złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na opracowaniu automatycznego systemu optymalizacji parametrów graficznych gier mobilnych - SopGAM, w celu automatycznej optymalizacji parametrów wydajności gry mobilnej na różnych platformach sprzętowych, podała spółka. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 4,44 mln zł.

Wniosek złożony został w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R", program sektorowy: GameINN, poinformowano.

"Wartość projektu emitenta: 5 797 616,07 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 440 873,31 zł" - czytamy w komunikacie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

