Stalprofil miał 16,65 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 28,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 21,85 mln zł wobec 34,41 mln zł.

"2019 rok był trudnym okresem dla hutnictwa. Upłynął pod znakiem spadków produkcji, zużycia i w konsekwencji cen wyrobów hutniczych, co oddziaływało negatywnie na wyniki finansowe producentów i dystrybutorów stali. [...] W tych trudnych warunkach rynkowych nasza grupa kapitałowa uzyskała zadowalające wyniki sprzedażowe i finansowe [...] Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był satysfakcjonujący i wyniósł prawie 17 mln zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 28,38 mln zł wobec 41,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 429,26 mln zł w 2019 r. wobec 1 454,8 mln zł rok wcześniej.

"Obrót zrealizowany przez grupę w ramach segmentu stalowego osiągnął w roku sprawozdawczym wartość prawie 619 mln zł., notując 0,3% wzrost liczony r/r. Z kolei w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, obejmującym: dostawy rur stalowych w izolacji antykorozyjnej do budowy gazociągów oraz wykonawstwo sieci przesyłowych gazu, koniunktura rynkowa w roku 2019 była korzystna. Izostal S.A. realizował głównie dostawy do krajowego lidera w branży infrastruktury gazowej, tj. OGP Gaz-System S.A. Podsumowując realizację II Umowy Ramowej na łączną ilość 1 028 km rur, nasza grupa wygrała przetargi na dostawy 851 km, tj. ok. 85%. Świadczy to o skuteczności grupy w konkurowaniu z pozostałymi 10 firmami/konsorcjami z Europy i Azji, które zostały na etapie prekwalifikacji dopuszczone przez OGP Gaz- System S.A. do składania ofert. Niewątpliwie jednym z naszych sukcesów w 2019 roku są wyniki w obszarze działalności związanej z usługami budowy sieci przesyłowych. W 2019 r. przychody z usług wykonawstwa sieci przesyłowych gazu osiągnęły poziom prawie 145 mln zł, co stanowi ponad 10% przychodów ze sprzedaży grupy. Wzrost sprzedaży na rynku usług wykonawstwa sieci przesyłowych gazu o 65% r/r był możliwy dzięki temu, że Oddział Stalprofil S.A. w Zabrzu, obsługujący ten obszar biznesu, został zrestrukturyzowany z sukcesem w latach ubiegłych [...]" - napisał prezes.

W 2019 r. wartość sprzedaży grupy na rynki zagraniczne wzrosła o 0,1% i wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi w roku 2019 były Słowacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Estonia, Litwa, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 11,12 mln zł wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)