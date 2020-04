Bloober Team: Gra 'Layers of Fear' doczeka się realizacji filmowej



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Gra "Layers of Fear" doczeka się realizacji filmowej, podał Bloober Team. Firmą odpowiedzialną za cały proces produkcji filmu na podstawie gry oraz za pozyskanie finansowania będzie hollywoodzka wytwórnia Project Nerd Boss.

"Nad pre-produkcją filmu 'Layers of Fear' osobiście pracowałem ponad 2 lata. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, co więcej projekt realizować będziemy z ludźmi, których znamy od lat. Podpisanie umowy, na mocy której kolejny nasz produkt zyska filmową adaptację, pozwala nam budować nasze portfolio zgodnie z planem. Nasz hollywoodzki partner będzie odpowiadał zarówno za złożenie budżetu, jak i produkcję filmu. My będziemy koproducentami" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Bloober Team w IV kwartale tego roku wyda grę "Observer: System Redux" na konsole nowej generacji. Jest to odnowiona graficznie, gameplayowo i fabularnie wersja wielokrotnie nagradzanego cyberpunkowego horroru "Observer", przypomniano również.

"W najnowszej wersji 'Observer' staramy się maksymalnie wykorzystać możliwości konsol nowej generacji. Stawiamy więc na jakość grafiki, ale także rozszerzenie rozgrywki i poszerzenie historii. Dzięki temu zarówno nowi gracze, jak i ci, którzy mieli okazję zagrać w pierwotną wersję, będą mogli świetnie się bawić, odkrywając na nowo tą dystopijną rzeczywistość" - dodał Babieno.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

