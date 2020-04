Podczas rozmowy z TVP Info o mijającym w poniedziałek o północy terminie składania do resortu kultury wniosków o stypendia i dotacje w ramach programu "Kultura w sieci" minister poinformował, że do rana w poniedziałek złożono 1 tys. 641 wniosków na program dla podmiotów. Według niego podobna liczba wniosków została złożona przez osoby fizyczne. Gliński zapewnił, że rozmawia o możliwości dokonania przesunięć budżetowych, żeby zwiększyć pulę pieniędzy na ten cel.

"Mamy 20 mln zł, ale przy takim zainteresowaniu, to może być za mało" – przyznał.

Pytany, na jakie sumy wsparcia mogą liczyć poszczególne projekty, wicepremier zwrócił uwagę, że tarcza antykryzysowa, dając możliwości wsparcia przedsiębiorców, daje także możliwość wspierania przedsiębiorstw "na polu kultury" oraz dla osób samozatrudnionych, dla osób, które pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli o dzieło i zlecenie.

Według niego, "to wszystko razem licząc, plus najróżniejsze inne jeszcze możliwości (dotacje, zwolnienia z ZUS, minipożyczki, przełożone raty spłaty kredytu, gwarancja dla linii kredytowej w BGK na 500 ml zł dla przemysłu kreatywnego), to może być pomoc nawet do 4 mld zł".

Odnosząc się do pierwszego programu wsparcia "Kultura w sieci", który wkrótce zostanie sfinalizowany, Gliński poinformował, że można otrzymać od 5 do 150 tys. zł "na projekt w internecie, projekt online". "To może być czytanie sztuki czy książki, to może być malowanie obrazu, to może być jakaś działalność edukacyjna" – podawał przykłady.

Minister kultury zwrócił uwagę, że każdy człowiek kultury, a nie tylko artyści, może występować o wsparcie do różnych źródeł, w tym otrzymywać postojowe (ok. 2 tys. miesięcznie dla osób na samozatrudnieniu pracujących ma umowie o dzieło lub zlecenie) i może też otrzymać wsparcie socjalne w wysokości 1,8 tys. zł (jednorazowo).

"Już wypłaciliśmy około 450 zapomóg socjalnych, żeby można było ten trudny czas przetrwać" – poinformował. Dodał, że po taką zapomogę można występować ponownie "po pewnym czasie" i zapewniał, że jego resort "znacznie zwiększył pulę środków na ten cel". (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy