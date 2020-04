Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 1,92 mld zł na koniec 2019 r.



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wynosił 1,92 mld zł na koniec 2019 r., nie uwzględniając kontraktu na realizację Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka.

"Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec grudnia 2019 roku wyniósł 1 674 966 tys. zł (bez zawieszonego kontraktu na realizację Elektrowni w Ostrołęce), natomiast grupy kapitałowej wyniósł 1 924 872 tys. zł" - czytamy w raporcie rocznym.

W portfelu znalazły się kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego.

"W naszej ocenie, portfel zleceń, który zbudowaliśmy w ostatnich latach, pozwala na optymizm, zwłaszcza w kontekście spodziewanego spadku wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce oraz związanej z nim poprawy sytuacji na rynku materiałów, usług i pracy. Dodatkowo, szanse stwarza charakter rządowych i unijnych programów inwestycyjnych, zakładających dalszą rozbudowę sieci dróg, a także dalsze dostosowanie energetyki i przemysłu do norm emisji bezpośrednich" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście załączonym do raportu.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)