"Staramy się dostosowywać kolejne rozwiązania do wymogów, oczekiwań, do tego, aby tętno polskiej gospodarki nie osłabło. Dlatego jeszcze w tym tygodniu, do piątku przedstawimy propozycje rządowe kolejnych rozwiązań, kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej" - powiedziała.

Jak mówiła, praca nad rozwiązaniami trwa "w trybie ciągłym", a kolejne propozycje rozwiązań są opracowywane w konsultacjach z przedsiębiorcami. Podkreśliła, że w programie chodzi o to, by ratować miejsca pracy i utrzymywać firmy w obrocie gospodarczym.

Według zapowiedzi minister rozwoju, jednym z tych rozwiązań ma być fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego, którego celem wsparcie przedsiębiorców tracących zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

"Mając możliwości korzystania z szerokiej gamy kredytów, które już uruchomiono od początku tego roku i które za chwilę uruchomi Polski Fundusz Rozwoju, dodatkowo uzyskają jeszcze wsparcie do odsetek. Fundusz ten w tym roku planuje przeznaczyć na ten cel ponad 270 mln zł. Podobna kwota trafi na rynek także w przyszłym roku. Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy z budżetu państwa" - zapowiedziała wicepremier.

Luzowanie reguły finansowej w samorządach i przeciwdziałanie przejęciu polskich firm

Luzowanie reguły finansowej w samorządach, przeciwdziałanie przejęciu polskich firm przez zagraniczne fundusze, zmiany w prawie pracy mające pozwolić większej grupie przedsiębiorców przetrwać na rynku.- to nowe propozycje rządu, o których mówiła we wtorek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz zapowiedziała, że do piątku będą kolejne propozycje rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej. Jak powiedziała, wśród nowych propozycji rządu ma się znaleźć rozwiązanie, zapewniające "dbałość o to, aby polskie firmy, które były z mozołem budowane przez 30 lat, nie stały się tanim łupem, w tej trudnej sytuacji".

"Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena - jeśli są to spółki giełdowe - jest bardzo niska, aby mogły po nie sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne. Dlatego proponujemy i takie, bardzo istotne, ważne dla firmy rozwiązania" - powiedziała Emilewicz.

Jak mówiła, kolejny element nowych rozwiązań dotyczy wsparcia budżetów samorządów.

"Zdajemy sobie sprawę, że one dziś także mają mniejsze wpływy z tytułów podatkowych: podatków PIT, CIT, wpływów z podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych, także te gminy uzdrowiskowe, które opłat swoich dziś nie pobierają. Luzujemy regułę finansową w samorządach, będą one (...) mogły się w tym trudnym roku oraz w kolejnym zadłużać. Ten bilans przychodów i wydatków będzie mógł być ujemny" - tłumaczyła Emilewicz.

Jak przekazała wicepremier, dodatkowo "wprowadzamy zmianę, dzięki której co druga, a nie to czwarta złotówka - jak to ma miejsce dziś z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - będzie trafiać do budżetu samorządów".

"To największe rozwiązania, które w tym pakiecie proponujemy. Będą także zmiany w zakresie prawa pracy, które jeszcze w większym stopniu ułatwią skorzystanie z rozwiązań, które już dziś są dostępne, takich jak postojowe, czy dopłaty do wynagrodzeń, to większe uelastycznienie, które ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców przetrwać na rynku" - powiedziała Emilewicz.

