Słowenia: Z Covid-19 wyleczono 106-letnią kobietę

Źródło: PAP

W dwumilionowej Słowenii do poniedziałku liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o dziewięć, do 1344, a liczba zgonów pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 77 - poinformowały we wtorek władze. Z Covid-19 wyleczona została 106-letnia pacjentka.