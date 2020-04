W komunikacie przekazanym we wtorek mediom władze Galp wyjaśniły, że wstrzymanie pracy rafinerii wiąże się z drastycznym spadkiem popytu na paliwa po wprowadzeniu 19 marca w Portugalii stanu wyjątkowego. Upoważnia on obywateli do przemieszczania się tylko w uzasadnionych przypadkach.

“W takich warunkach nasze zdolności magazynowania paliw kończą się i niebawem osiągną swój limit” - napisała firma Galp w komunikacie opublikowanym przez lizboński tygodnik “Expresso”.

Największa paliwowa spółka Portugalii do 4 maja będzie sukcesywnie ograniczać produkcję paliw w rafinerii w Sines, aby następnie wstrzymać ją całkowicie przez miesiąc.

Kierownictwo Galp zapewniło, że tymczasowe wstrzymanie produkcji w Sines nie będzie mieć jednak wpływu na dostarczanie paliwa na rynek. “Dostawy na stacje paliw są zagwarantowane” - zapewniła dyrekcja firmy.

Władze portugalskiego producenta paliw poinformowały, że w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa spółka nie planuje ani zwalniania pracowników, ani redukcji ich płac.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)