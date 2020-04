Poinformował on na konferencji prasowej online, że warunkiem wjechania na Węgry będzie udowodnienie, że dana osoba spełnia warunki wjazdu do strefy Schengen i ma zagwarantowany wjazd do kraju docelowego; poza tym nie może wykazywać objawów koronawirusa.

Trzy przejścia graniczne, w których będzie możliwy tego rodzaju przejazd, to Roeszke na granicy z Serbią, Nagylak na granicy z Rumunią i Zahony na granicy z Ukrainą. Kierowcy będą się przy tym musieli trzymać wyznaczonej trasy tranzytowej.

Kiss powiedział też, że od wprowadzenia 28 marca ograniczeń w wychodzeniu na ulicę policja interweniowała w tej sprawie już ponad 27 tys. razy, przy czym w ponad 6500 przypadkach wymierzyła grzywnę, a w prawie 6 tys. złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Wszczęto też 255 postępowań karnych w związku z pandemią, z czego 65 dotyczyło rozpowszechniania informacji siejących panikę.

