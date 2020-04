M. Zużałek ma zastąpić M. Popowicza na stanowisku prezesa Ten Square Games



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Maciej Zużałek ma objąć funkcję prezesa zarządu Ten Square Games w czerwcu br., zastępując na tym stanowisku założyciela i największego akcjonariusza grupy Macieja Popowicza, który dalej będzie kierował strategią i polityką produktową, podała spółka.

"Maciej Zużałek ma objąć stanowisko prezesa zarządu grupy Ten Square Games w czerwcu 2020, po spełnieniu wymogów formalnych, takich jak podjęcie odpowiednich uchwał przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Doświadczenie jakie wnosi do TSG, to ponad 20 lat pracy w firmach międzynarodowych, w tym Andersen, E&Y i Enterprise Investors. Od 2007 roku związany z międzynarodowym funduszem private equity Bridgepoint, gdzie odpowiadał za jego działalność inwestycyjną w Polsce i regionie CEE oraz nadzór inwestycyjny nad spółkami portfelowymi funduszu" - czytamy w komunikacie.

Zużałek od wielu lat zasiada w radach nadzorczych szeregu spółek z sektora dóbr konsumenckich w tym Smyk, bike24, Dr Gerard, czy Grupa o2. Od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Ten Square Games, podano także.

"Funkcję prezesa zarządu pełniłem nieprzerwanie od momentu założenia spółki Ten Square Games, tj. od 2011 roku i jest to największa biznesowa przygoda w moim życiu. Zaczęliśmy od kilkuosobowej organizacji mieszczącej się w dziesięciometrowym pokoju, by dziś mieć do czynienia z zatrudniającą kilkaset osób firmą. Jestem szczególnie dumny z zespołu, który udało nam się zbudować. Mam to szczęście, że TSG pełne jest niezwykle utalentowanych, pełnych poświęcenia i pasji ludzi, którzy codziennie budują tę firmę. W najbliższym czasie przyjrzymy się potencjalnym okazjom na rynku pod kątem transakcji M&A. Równocześnie mocno poszerzamy portfolio produktowe, otwieramy nowe studio w Warszawie. Jeżeli kiedykolwiek zarząd potrzebował wzmocnienia, to właśnie teraz jest ten moment. Po przeglądzie rynku kandydatów doszliśmy do wniosku, że spółce na obecnym etapie rozwoju bardzo przydadzą się umiejętności i doświadczenie Maćka Zużałka. Od niemal trzech lat brał on udział w budowie sukcesu TSG i wierzymy, że wspólnie możemy wprowadzić TSG na zupełnie nowy poziom rozwoju" - powiedział Popowicz, cytowany w komunikacie.

"Ten Square Games tworzy wspaniały, młody i energiczny zespół ludzi, który w ciągu niespełna dekady zbudował unikatowy know-how w segmencie F2P dający spółce potencjał długoterminowego rozwoju. Założycieli TSG znam od lat, a spółkę od samego jej początku. Formalnie współpracujemy od 2017 roku, kiedy to objąłem funkcję przewodniczącego rady nadzorczej i cieszę się, że będę miał teraz możliwość zaangażowania się w rozwój TSG w pełnym wymiarze czasu. Dalszy rozwój biznesu widzimy w oparciu o trzy podstawowe fundamenty: ciągle rozbudowywane centrum kompetencji w naszym HQ we Wrocławiu, otwieranie nowych studiów deweloperskich w innych lokalizacjach (na początek Warszawa) i wreszcie - potencjalne transakcje M&A" - wskazał Zużałek.

Z kolei Popowicz dodał, że wierzy, iż wzmocnienie zarządu pozwoli na dalszą budowę wartości dla akcjonariuszy Ten Square Games i nie oznacza to zmiany podejścia do biznesu, a raczej jego ewolucję kontynuowaną w gronie tych samych osób pracujących w innej, bardziej efektywnej konstelacji.

"Razem z Arkiem Pernalem nigdzie się nie wybieramy i mamy zamiar dalej bardzo aktywnie pracować na sukces spółki. Ja skupię się, formalnie już poza składem zarządu, przede wszystkim na strategii produktowej i rozwoju zespołów tworzących nowe gry, podczas gdy Arek, tak jak dotychczas, będzie zarządzać stroną operacyjno-administracyjną biznesu jako wiceprezes zarządu" - zakończył Popowicz.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)