"Poleciłem Marynarce Wojennej USA, by ostrzelała i zniszczyła każdy irański okręt, który będzie nękał nasze okręty na morzu" - napisał Trump na Twitterze.

To prawdopodobnie reakcja na incydent sprzed tygodnia, kiedy Pentagon oskarżył Teheran o niebezpieczne manewry w Zatoce Perskiej. 11 irańskich szybkich łodzi miało wówczas z niebezpieczną prędkością zbliżać się do amerykańskich okrętów, m.in. przecinając im drogę. Iran twierdził wówczas, że to USA sprowokowały zajście.

Choć incydent miał miejsce tydzień temu, informacje o sprawie przypomniała w środę rano telewizja Fox News.

Przedstawiciele Pentagonu ocenili w środę, że słowa Trumpa powinny być rozumiane jako przestroga.

„Prezydent wydał ważne ostrzeżenie dla Irańczyków, podkreślając, że wszystkie nasze okręty zachowują prawo do samoobrony” - powiedział dziennikarzom zastępca sekretarza obrony David Norquist.

Podczas tej samej konferencji wiceprzewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał sił powietrznych John Hyten, podkreślił, że podoba mu się ostrzeżenie Trumpa. „Nikt nie powinien wątpić, że dowódcy mają teraz prawo zareagować na każdy wrogi czyn lub wrogi zamiar” - zaznaczył Hyten.

