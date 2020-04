Hiszpania odnotowała w marcu prawie 49 tys. zgonów, czyli najwięcej od 1975 roku. Wielka Brytania ogłosiła we wtorek, że miała w ciągu tygodnia najwięcej śmiertelnych przypadków od 20 lat. Jedynym dużym europejskim krajem, który nie odnotował gwałtownego wzrostu liczby zgonów są Niemcy.

Różnice w poziomie ogólnej liczby zgonów pokazują, jak mocno skorzystały Niemcy z wczesnego i stosowanego na szeroką skalę testowania na obecność koronawirusa. Dane pokazują również, że w krajach mocno dotkniętych pandemią liczba zgonów wywołanych przez koronawirusa znacznie przekroczyła liczbę zgonów wywołanych przez sezonową grypę.

Na całym świecie koronawirusem zakaziło się już 2,6 mln osób, a ponad 180 tys. zmarło z tego powodu. Niektóre kraje, jak Włochy i Niemcy powoli otwierają swoje gospodarki. Wszystkie starają się uniknąć kolejnej dali pandemii, która zmusiłaby je do ponownego lockdownu.

We Francji od początku marca do 6 kwietnia zmarło ponad 76 tys. osób, czyli najwięcej od co najmniej trzech lat. Liczba zgonów we Włoszech od początku roku do 4 kwietnia wzrosła w najbardziej dotkniętych pandemią gminach na północy kraju średnio o 30 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Region ten zamieszkuje jedna trzecia całej włoskiej populacji.

W przypadku Niemiec dysponujemy danymi za jedynie dwa pierwsze tygodnie marca, kiedy zmarło tam ponad 41 tys. osób. To druga najniższa wartość w ciągu pięciu ostatnich lat.

