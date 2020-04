Tym samym w Singapurze odnotowano dotąd 11 178 infekcji - najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej.

Ministerstwo zdrowia tego państwa-miasta poinformowało, że zdecydowana większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni przebywający w hotelach robotniczych, z których wiele podlega kwarantannie zarządzonej przez rząd z powodu rozprzestrzeniania się epidemii.

Przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji Achmad Yurianto przekazał, że stwierdzono tam 11 kolejnych zgonów z powodu Covid-19; tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 647 i jest to najwięcej w tym regionie. Od początku epidemii wyzdrowiało 960 osób, a przetestowano ponad 48,6 tysięcy.

271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły w czwartek Filipiny, co oznacza wzrost liczby zainfekowanych od początku epidemii do 6981. Resort zdrowia przekazał też, że z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 16 osób, czyli łącznie odnotowano 462 zgony. Z kolei 29 pacjentów wyzdrowiało, dzięki czemu do 722 zwiększyła się grupa osób, które w tym kraju pokonały chorobę, m.in. objawiającą się dużą niewydolnością oddechową.

W Malezji przybyło 71 nowych infekcji i tym samym liczba zakażonych w tym kraju wzrosła do 5 603. Ministerstwo zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych zgonach, zwiększając ich liczbę od początku epidemii do 95.

Z kolei Tajlandia zgłosiła w czwartek 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła; 78-letnia kobieta miała inne powikłania zdrowotne. Służby przeprowadzają intensywne testy na wyspie Phuket na południu Tajlandii, ponieważ tamtejszy wskaźnik infekcji jest wysoki - podaje Reuters.

Od eskalacji epidemii w styczniu w Tajlandii odnotowano ogółem 2 839 przypadków zakażenia i 50 ofiar śmiertelnych; 2 430 pacjentów wyzdrowiało i wróciło do domu.

Według najnowszego zestawienie Reutera od początku pandemii na świecie stwierdzono ponad 2,62 mln zakażonych, ponad 183 tys. osób zmarło. (PAP)