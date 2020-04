Roboty trwają m.in. na nowym przystanku kolejowym w Bronowicach na trasie kolejowej łączącej Kraków z Katowicami, a także przy moście kolejowym nad Wisłą i estakadach kolejowych w ramach modernizacji trasy średnicowej biegnącej przez centrum miasta. Kontynuowana jest także przebudowa linii Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie.

„W czasie epidemii koronawirusa przygotowaliśmy takie zasady i warunki współpracy z wykonawcami, by ważne społecznie projekty były kontynuowane i proces inwestycyjny nie zwalniał” - podkreślił prezes PKP PLK.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wirus SARS-CoV-2 nie zatrzymał polskich budów.

„Inwestycje drogowe i infrastrukturalne muszą się toczyć, ponieważ stanowią motor rozwoju naszej gospodarki. Zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach i regionach naszego kraju inwestujemy w Polską kolej - to droga do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna” - wskazał szef resortu infrastruktury.

PKP PLK przekazała, że w czerwcu tego roku podróżni skorzystają nowego z przystanku Kraków Bronowice, z którego dojazd koleją do centrum miasta zajmie kilka minut. Będą się przy nim zatrzymywać także pociągi jadące w kierunku Katowic, lotniska Kraków Airport, Oświęcimia, Trzebini i Krzeszowic.

Obecnie kończą się prace przy czterech peronach oraz łączącym je przejściu podziemnym. W sąsiedztwie przystanku postępuje budowa chodników.

Na przebudowie tzw. trasy średnicowej biegnącej przez centrum Krakowa prace trwają m.in. na przystanku Kraków Zabłocie, sąsiadującym z nowym mostem kolejowym nad Wisłą. Na nasypie i dwóch estakadach, które wybudowano po wschodniej stronie przystanku, układane są tory. PLK planują, by w maju pojechały tamtędy pierwsze pociągi. Wówczas wykonawcy przystąpią do następnych etapów inwestycji. Rozebrany zostanie stary most i wybudowane będą dwie nowe przeprawy.

Pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Miodową, w miejscu starego nasypu, budowane są estakady, na których zaplanowano cztery tory. Po pierwszym z nich już jeżdżą pociągi. Teraz wznoszone są konstrukcje pod kolejne tory. Według zapowiedzi PLK, drugi tor będzie gotowy do końca roku, a pozostałe do końca roku 2021.

Roboty prowadzone są także w kilku lokalizacjach na modernizowanym odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. Wymieniane tam są tory i systemy sterowania ruchem. Prace obejmują również przystanki i stacje oraz perony w nowych lokalizacjach.

Według PLK inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld zł pozwolą na uruchomienie dodatkowych połączeń w aglomeracji krakowskiej. Zmodernizowane trasy kolejowe na wschód, zachód i południe usprawnią połączenia regionalne ze stolicy Małopolski do Tarnowa, Katowic i Zakopanego.(PAP)

autor: Rafał Grzyb