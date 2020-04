Agora: Z Goldenline odejdzie ostatecznie 80% pracowników



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Agora zakończyła konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Z Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r.

"Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym ograniczenie zatrudnienia w Goldenline, ma związek ze spadkiem przychodów spółki z podstawowej działalności operacyjnej. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie przez zarząd spółki zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia w Goldenline" - czytamy w komunikacie.

W ramach programu dobrowolnych odejść pracowników, stosunek pracy zakończył się w stosunku do 26 pracowników, stanowiących blisko 80% załogi Goldenline.

"Koszt realizacji programu dobrowolnych odejść pracowników wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki Grupy Agora w drugim kwartale 2020 r." - czytamy także.

W połowie kwietnia spółka podała, że porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane były na ok. 25 mln zł. Agora informowała wówczas, że proces negocjacji dotyczący uzgodnień warunków zwolnień grupowych w spółce Goldenline nie zakończył się jeszcze i zapowiedziała, że będzie informować o jego przebiegu oddzielnie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)